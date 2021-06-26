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Власти Самары переименовали три городские улицы

  /   Обновлено: 26 июня 2021 05:12
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Общество
Власти Самары переименовали три городские улицы
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Самара, 26 июня. Именования трех улиц Самары были изменены по инициативе властей города. Соответствующий указ подписала мэр Елена Лапушкина.

Прежде всего, изменения коснулись Безымянной улицы, расположенной на территории «Новой Самары» в Красноглинском районе. Участок переименовали, теперь улица носит название Николая Баженова.

Также новое имя получил Банковский переулок в поселке Управленческий. Теперь он носит имя Павла Маркина. Часть улицы Александра Солженицына в Волгаре тоже поменяла название. Теперь адреса на зданиях будут изменены в честь Софьи Агранович.

Ранее стало известно, что Самара готова «пойти по пути Москвы» и ввести обязательную вакцинацию от COVID-19. Власти города попытаются не допустить распространения коронавируса.

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