Власти Самары переименовали три городские улицы

Самара, 26 июня. Именования трех улиц Самары были изменены по инициативе властей города. Соответствующий указ подписала мэр Елена Лапушкина.

Прежде всего, изменения коснулись Безымянной улицы, расположенной на территории «Новой Самары» в Красноглинском районе. Участок переименовали, теперь улица носит название Николая Баженова.

Также новое имя получил Банковский переулок в поселке Управленческий. Теперь он носит имя Павла Маркина. Часть улицы Александра Солженицына в Волгаре тоже поменяла название. Теперь адреса на зданиях будут изменены в честь Софьи Агранович.

Ранее стало известно, что Самара готова «пойти по пути Москвы» и ввести обязательную вакцинацию от COVID-19. Власти города попытаются не допустить распространения коронавируса.