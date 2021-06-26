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Излишняя толерантность жителей США удивила россиян

  /   Обновлено: 26 июня 2021 05:11
Общество
Излишняя толерантность жителей США удивила россиян
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Вашингтон, 26 июня. Жители России оказались удивлены после просмотра американской короткометражки «Альтернативная математика». Прежде всего граждан возмутила излишняя толерантность граждан США.

Под ударом тенденции всеобщего равного отношения друг к другу оказались даже точные науки. Создатели американского фильма продемонстрировали это в своей картине, передает «Царьград».

Лента повествует, как школьник пытается доказать учителю, что 2+2=22, однако педагог пытается объяснить ребенку обратное. После чего тот убегает от преподавателя с «растерзанными» чувствами. Позднее мальчик появляется в школе вместе с родителями, которые выдвинули обвинения в сторону работника учебного заведения. После этого учителя отстранили от работы, а в конце фильма даже уволили.

Многие российские пользователи под роликом высказали мнение, что подобная ситуация в стране вызвала бы у них ужас. Некоторые юзеры отметили, что американцы не понимают истинную суть проблемы, перекладывая ответственность на учителей.

Ранее стало известно, что повышение зарплат бюджетников сказалось на количестве мужчин-учителей. Об этом заявил на ПМЭФ-2021 ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

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сша математика школа толерантность
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