Излишняя толерантность жителей США удивила россиян

Вашингтон, 26 июня. Жители России оказались удивлены после просмотра американской короткометражки «Альтернативная математика». Прежде всего граждан возмутила излишняя толерантность граждан США.

Под ударом тенденции всеобщего равного отношения друг к другу оказались даже точные науки. Создатели американского фильма продемонстрировали это в своей картине, передает «Царьград».

Лента повествует, как школьник пытается доказать учителю, что 2+2=22, однако педагог пытается объяснить ребенку обратное. После чего тот убегает от преподавателя с «растерзанными» чувствами. Позднее мальчик появляется в школе вместе с родителями, которые выдвинули обвинения в сторону работника учебного заведения. После этого учителя отстранили от работы, а в конце фильма даже уволили.

Многие российские пользователи под роликом высказали мнение, что подобная ситуация в стране вызвала бы у них ужас. Некоторые юзеры отметили, что американцы не понимают истинную суть проблемы, перекладывая ответственность на учителей.

Ранее стало известно, что повышение зарплат бюджетников сказалось на количестве мужчин-учителей. Об этом заявил на ПМЭФ-2021 ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.