Берлин, 26 июня. Выплаты компенсации стране, которая перестала предоставлять транзит, является настоящим безумием. Украина должна сама заранее подготовится к такому положению дел.

Лидер партии «Альтернативы для Германии» Тино Крупалла заявил, что если Россия использует другие транзитные маршруты, то не должна платить что-либо стране, которая ранее выполняла эти функции. Депутат выразил непонимание в связи с обсуждением возможной выплаты компенсаций Украине из-за финансовых потерь после реализации газопровода «Северный поток — 2».

Власти США и Германии всерьез собираются обсудить подобные меры поддержки Украины. Речь идет о строительстве новых электростанций и развитие инфраструктуры.