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Врач-терапевт Федина рассказала о распространенных уловках частных клиник

  /   Обновлено: 26 июня 2021 05:08
Общество
Врач-терапевт Федина рассказала о распространенных уловках частных клиник
pixabay.com

Москва, 26 июня. Недобросовестные врачи часто пугают пациентов сложными медицинскими терминами и страшными рассказами про заболевания. Так они вынуждают людей платить деньги за ненужные процедуры.

Чаще всего подобными способами пользуются в частных клиниках, передает агентство «Прайм«. Раскрыть ложь достаточно сложно — врач может с серьезным видом объяснять необходимость тех или иных обследований, которые в действительности оказываются излишними, заявила врач-терапевт, медицинский директор Checkme Алевтина Федина.

«…В частных клиниках подобные хитрости только приветствуются: там добавить дополнительную, но совершенно ненужную ЭКГ, тут сдать анализы, не имеющие большой ценности, но за которые надо дополнительно заплатить», — объяснила специалист.

Кроме того, у некоторых врачей даже есть специальные денежные «планы» на месяц, которые им необходимо выполнить. Федина отметила, что пока видит один способ избежать навязывание той или иной медицинской услуги. Необходимо получить второе мнение от незаинтересованного врача.

Недавно врачи указали на неочевидные признаки приближающегося инсульта. Одним из нераспространенных симптомов недуга является боль в затылке.

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здоровье мошенничество клиника
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