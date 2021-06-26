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Военные России и Великобритании проведут учения в одном море

  /   Обновлено: 26 июня 2021 05:08
Армия
Военные России и Великобритании проведут учения в одном море
wikipedia.org  /  U.S. Navy Photograph by Liz Wolter / Общественное достояние

Москва, 26 июня. Военно-морской флот России совместно с авиацией проведут боевые учения в Средиземном море всего в 30-ти километрах от авианосной ударной группировки Великобритании.

Ракетные стрельбы ВМФ России пройдут 26 июня рядом с британским авианосцем Queen Elizabeth. Иностранное судно участвует в учениях своей страны, которые проходят в период с 1 по 30 июня в небольшом районе моря южнее Кипра. Эта территория для российских военных будет закрыта.

Пять кораблей, две подводные лодки, самолеты-носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 примут участие в учениях РФ. Тренировочные мероприятия стартовали 25 июня.

Ударные вертолеты Ми-24 авиации Балтийского флота ранее провели учения, в ходе которых отработали уничтожение аэродрома противника. Зачистка производилась с помощью неуправляемых ракет.

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