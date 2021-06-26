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«Летали карандаши»: Зеркаль вспомнила переговоры с «Газпромом» в 2014 году

  /   Обновлено: 26 июня 2021 04:48
Политика
«Летали карандаши»: Зеркаль вспомнила переговоры с «Газпромом» в 2014 году
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Киев, 26 июня. Переговоры по поставкам газа на Украину в 2014 году были жаркими. Ход общения с российской компанией «Газпром» вспомнила экс-замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Зеркаль рассказала о роли в переговорах представителя Евросоюза Гюнтера Эттингера, который занимал в то время пост еврокомиссара по этике. Эттингер был главным посредником в российско-украинских переговорах. По словам Зеркаль, Эттингер был заинтересован в том, чтобы стороны сошлись в едином мнении. Именно поэтому иногда сильно волновался.

«В ходе переговоров, бывало, бросал карандаши то в нас, то в русских», — вспомнила Зеркаль.

Встреча между сторонами происходила в очень сложной и напряженной обстановке. Члены украинской делегации даже не могли отлучиться в туалет без сопровождения. Однако в результате переговоров родился трехсторонний документ.

Ранее стало известно, что послов Франции и Германии вызвали в МИД Украины. Это произошло после выдвинутой лидерами Евросоюза инициативы пригласить российского президента Владимира Путина на саммит ЕС.

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Все новости / Политика / «Летали карандаши»: Зеркаль вспомнила переговоры с «Газпромом» в 2014 году
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