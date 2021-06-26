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Джен Псаки назвала сенатора Аризоны Синему «Семеном»

  /   Обновлено: 26 июня 2021 04:39
Общество
Джен Псаки назвала сенатора Аризоны Синему «Семеном»
wikipedia.org  /  The White House / Public Domain

Вашингтон, 26 июня. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время пресс-конференции ошиблась в произношении фамилии сенатора штата Аризона Кирстен Синемы, назвав ее «Семеном».

Псаки оправдала свою ошибку пятницей. По ее словам, в последний рабочий день недели подобные казусы наблюдаются у многих американцев. Кроме того, пресс-секретарь отметила, что слово «синема» является трудновыговариваемым.

Ошибка, совершенная Псаки, рассмешила всех, кто смотрел эфир. По мнению некоторых присутствовавших на брифинге, оговорка стала весьма «артистичной».

Неловкие моменты наблюдаются не только за Псаки, но и за самим американским лидером Джо Байденом. Недавно он оговорился и чуть не назвал российского президента Владимира Путина Дональдом Трампом.

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Все новости / Общество / Джен Псаки назвала сенатора Аризоны Синему «Семеном»
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