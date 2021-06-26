Китай заявил о готовности заблокировать поставки вакцины CoronaVac на Украину

Женева, 26 июня. Украина может остаться без китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. Пекин готов заблокировать поставки в ответ на действия Киева.

Представители Украины на сессии Совета по правам человека (СПЧ) в Женеве поставили подпись под документом, призывающим изучить ситуацию в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Пекин в ответ пригрозил заблокировать поставки вакцины от коронавируса. Украина в результате отозвала подпись. Об этом сообщило агентство Associated Press, сославшись на дипломатические источники.

Киев мог лишиться 500 тысяч доз вакцины. Дипломаты считают, что Украина еще способна вернуть подпись и поддержать документ. Сессия СПЧ продлится до 13 июля.

Региональные власти Украины ранее пригрозили местным жителям санкциями за применение российских вакцин. Привившихся «Спутником V» могут оштрафовать.