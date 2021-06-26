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Беременных женщин предостерегли от употребления корня солодки

  /   Обновлено: 26 июня 2021 04:24
Общество
Беременных женщин предостерегли от употребления корня солодки
pixabay.com  /  Pexels

Анкара, 26 июня. Корень солодки обладает множеством полезных свойств, но его избыток может спровоцировать умственную отсталость. С осторожностью к этому продукту следует относиться будущим мамам.

Людям с высоким артериальным давлением, низким уровнем калия, сердечным заболеваниям и беременным женщинам не стоит есть корень солодки, утверждает турецкий врач Егане Озджан. У будущих мам он может спровоцировать преждевременные роды, а у ребенка — замедлить умственное развитие, пишет «ИноСМИ».

«Глицирризин, содержащийся в корне солодки, также отрицательно влияет на развитие мозга ребенка в утробе матери, а кроме того, вызывает синдром дефицита внимания», — пояснила врач.

Корень солодки полезен при язвах и ревматических болях. Шербет, изготовленный из растительного средства, в 40 раз слаще сахара, напомнила врач. Жидкий препарат с добавлением воды следует использовать не более девяти недель.

«Корень солодки вступает во взаимодействие с антиаритмическими препаратами. Его нельзя использовать и во время химиотерапии», — добавила Озджан.

Самым опасным побочным эффектом корня солодки остаются преждевременные роды. Но их способен вызвать вирус папилломы человека у инфицированных женщин. Соответствующий вывод сделали ученые Гетеборгского университета.

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