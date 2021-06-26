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Экспозиция церковных реликвий открылась в Троице-Сергиевой лавре

  /   Обновлено: 26 июня 2021 04:23
Общество
Экспозиция церковных реликвий открылась в Троице-Сергиевой лавре
wikipedia.org  /  Неизвестен

Сергиев Посад, 26 июня. Экспозиция многолетних реликвий и сокровищ Троице-Сергиевой лавры открылась в Сергиевом Посаде. В нее вошли изделия из драгоценных металлов, камней и жемчуга.

Предметы были созданы в царских светлицах во времена жизни первой супруги Петра Первого Евдокии Лопухиной. В 1968 году ее заточили в монастырь, напомнила автор экспозиции и ведущий научный сотрудник Любовь Шитова.

Коллекция была выполнена представителями императорской династии. Императрица Анна Иоанновна неоднократно посещала духовника, привозя с собой роскошные наряды, которые затем перешивались в одежду для священнослужителей.

Посетители смогут насладиться экспозицией со среды по воскресенье. Для их удобства выставка оборудована электронной системой, которая позволяет ознакомиться с информацией о любом предмете через экран.

Не менее интересная выставка начала работать в петербургском Эрмитаже. С 26 июня по 12 декабря жители и гости Северной столицы смогут узнать об истории африканских масок и увидеть их вживую.

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