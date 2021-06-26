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Средний чек на одежду для выпускников вырос за год на 22%

  /   Обновлено: 26 июня 2021 04:16
Экономика
Средний чек на одежду для выпускников вырос за год на 22%
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 26 июня. Продажи одежды и обуви для выпускников выросли за год на 22%. Об этом сообщается в исследовании сервисов электронных платежей ЮKassa и "Чек Индекс".

Рост цен в офлайн-магазинах с 1 по 20 июня 2021 года в натуральном выражении вырос на 47%. В денежном эквиваленте показатели достигли 65%, передает агентство "Прайм".

"Средний чек покупки составил 2594 рубля, что на 22% выше прошлогоднего уровня", — говорится в анализе.

Кроме этого, цены на платье для выпускного выросли на 58% по сравнению с прошлым годом. Спрос на мужские костюмы также повысился на 51%.

Ранее российские дизайнеры дали советы школьникам по подготовке к выпускному балу. Эксперт моды Алеся Князева и дизайнер Екатерина Смолина рассказали, какой должна быть одежда, макияж, и что следует взять с собой.

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