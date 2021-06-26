Депутат Куринный предостерег от фиктивных сертификатов о прививке от COVID-19

Москва, 26 июня. Получение «левого» сертификата о прохождении вакцинации против коронавируса может обернуться административной и даже уголовной ответственностью, рассказал депутат Алексей Куринный.

Некоторые россияне начали задумываться о получении ненастоящего сертификата после введения в ряде регионов страны обязательной вакцинации. Такая мера коснется только представителей профессий, которые напрямую связаны с деятельностью в общественных местах.

Однако, по словам члена комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного, граждане должны получать сертификат о прививке, чтобы сохранить собственное здоровье, а не чтобы обмануть власть. Россиян нужно чаще призывать делать прививку от COVID-19, чтобы соблазна на получение фальшивого документа не возникло.

«Нужно убеждение, тогда количество желающих привиться добровольно, а не избежать этого, купив формальную бумажку, будет больше», — сообщил Куринный в интервью радио Sputnik.

Люди, которые всерьез намерены приобрести фальшивый документ, должны думать и нести ответственность за свое здоровье и своих близких. Использование фиктивных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса может привести к получению уголовного срока.

Недавно в Петербурге был зафиксирован суточный рекорд вакцинации горожан от коронавируса. Более 10 тыс. человек за день сделали первую прививку от COVID-19, а вторую — более пяти тысяч, сообщили в пресс-службе Смольного.