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Премьер Грузии оценил шансы партии Саакашвили вернуться к власти

  /   Обновлено: 26 июня 2021 04:11
Политика
Премьер Грузии оценил шансы партии Саакашвили вернуться к власти
facebook.com  /  Mikheil Saakashvili

Тбилиси, 26 июня. Оппозиционная партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» никогда не вернется к власти, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Премьер напомнил, что Саакашвили несет личную ответственность за несчастье и хаос во время вооруженного конфликта в 2008 году. В Грузии это не забыли.

«У вас нет ни малейшего шанса вернуться в руководство, вы зря тратите время, настало время отдохнуть... Господин Саакашвили оставил наших военных», — подчеркнул Гарибашвили, обращаясь к сторонникам экс-президента Грузии.

Партия «Грузинская мечта», которую возглавляет Гарибашвили, пришла к власти в 2012 году. В прошлом году она победила в 17 одномандатных избирательных округах на парламентских выборах в Грузии.

Партия Саакашвили ранее объявила о возобновлении работы в парламенте. Это произошло после семимесячного бойкота.

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саакашвили грузия Гарибашвили
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