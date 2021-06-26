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Российский посол в Китае поразился быстрыми темпами развития страны

  /   Обновлено: 26 июня 2021 04:06
Общество
Российский посол в Китае поразился быстрыми темпами развития страны
wikipedia.org

Пекин, 26 июня. Несколько лет достаточно китайским городам, чтобы измениться до неузнаваемости. Об этом рассказал посол РФ в Китае Андрей Денисов. 

Дипломат остался под большим впечатлением от быстрого развития Китая, а также изменения всего жизненного уклада китайцев в целом. Денисов работал в Пекине с 2013 по 2020 год. Он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в КНР.

«Люди — я вспоминаю свои молодые годы — остались такими же, может быть изменились прически, может быть другая форма очков, но и особенно молодые люди — юноши и девушки — такие же, но это уже совершенно другое», — сообщил Денисов.

Пекин и Шанхай, безусловно, стали главными экономическими городами не только Китая, но и всего мира в целом. Однако уровень жизни быстро развивается и в других местах страны.

«Меня поражает контраст, например, город Аньян — это окружной центр, я там был лет 28-30 тому назад, это был маленький провинциальный городок: невысокие здания, мало автомобилей, ничего особенного. И когда я туда приехал несколько лет тому назад, я поразился тому, насколько этот город изменился», — подытожил Денисов.

Китайские города отличаются не только с точки зрения экономических и финансовых составляющих, но и по уровню бедности. Малообеспеченных людей сейчас в стране почти не осталось. Ликвидация нищеты стала самой главной победой местных властей за последние несколько лет, считает Денисов.

Недавно президент Китая Си Цзиньпин анонсировал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Беседа пройдет в режиме видеоконференции.

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китай шанхай пекин уровень развития андрей денисов
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