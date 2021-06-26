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Инфляция стала одной из причин роста цен на автомобили

  /   Обновлено: 26 июня 2021 04:01
Экономика
Инфляция стала одной из причин роста цен на автомобили
Пресс-служба &quot;Келес Рус&quot;

Москва, 26 июня. Стоимость новых автомобилей выросла на пять-десять процентов за последние полгода. Основными причинами российские аналитики называют инфляцию и дефицит машин.

Среди наиболее подорожавших брендов выделяют Fiat, Hyundai, Kia, Volkswagen, Mitsubishi, Cadillac, Chevrolet. Самые востребованные модели прибавили в цене от 10 до 200 тысяч рублей, отметил гендиректор Freash Auto Денис Мигаль в беседе с «Известиями».

«Все меньше людей могут себе позволить новый автомобиль и либо уходят на вторичный рынок, либо удлиняют срок владения автомобилем. Как результат — рынок теряет потребителей», — отметил аналитик Сергей Баранов.

АвтоВАЗ тоже заявил об изменениях стоимости автомобилей Lada. Производитель принял решение повысить расценки с 1 июля 2021 года. Это уже четвертый раз в текущем году.

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