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ФРГ и США обсуждают варианты помощи Украине из-за «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 26 июня 2021 04:07
Политика
ФРГ и США обсуждают варианты помощи Украине из-за «Северного потока — 2»
Global Look Press  /  Nord Steram 2/Twitter.com

Нью-Йорк, 26 июня. Власти США и Германии изучают возможность оказания помощи Украине из-за завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявило агентство Bloomberg.

Среди возможностей, которые рассматривают Соединенные Штаты и Германия, отмечают помощь Украине в строительстве собственных электростанций и развитие инфраструктуры, в том числе наращивание экспорта газа. Стороны планируют достичь договоренностей до приезда канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США в июле, пишет Bloomberg.

Соединенные Штаты отказались от санкций против «Северного потока — 2» из-за почти полного окончания строительных работ. Демократы пришли к власти в январе, поэтому им нужно рассмотреть способы «использования плохой ситуации, которая им досталась», отметил руководитель госдепа Энтони Блинкен.

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украина помощь Северный поток — 2
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