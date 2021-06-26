Вакцинация от COVID-19 чаще других тем волновала новосибирцев в 2021 году

Новосибирск, 26 июня. Жители Новосибирска чаще всего обращались в органы власти из-за проблем с вакцинацией от COVID-19. Данные охватывают первый квартал 2021 года.

Всего за первые три месяца года в новосибирские органы власти поступило 14 тысяч жалоб, связанных с прививочной кампанией от COVID-19. Второй по популярности темой для обращения стало состояние дорог — 3,6 тысячи жалоб. Замыкает тройку с результатом 1,5 тысячи вопрос благоустройства территорий, уточнили в Центре управления регионом.

Часть жалоб, связанных с вакцинаций, касалась дефицита препарата и записи в лист ожидания. Сейчас чаще всего речь идет о доступе к дневнику самонаблюдения и электронном сертификате прививки.

ГИБДД ранее подвела итоги профилактического рейда «Нетрезвый водитель» на дорогах Новосибирска. За четыре дня в городе задержаны 64 водителя с признаками алкогольного опьянения.