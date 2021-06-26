«Полюс холода»: Китайский автор рассказал о самых морозных городах России

Пекин, 26 июня. Пользователь китайской Sina поделился с читателями своим рейтингом самых холодных мест в России. Населенные пункты расположены Якутии и Красноярском крае.

Одним из самых морозных городов китаец назвал Покровск. Его население оценивается в 9,3 тыс. человек. Среднегодовая температура воздуха составляет минус 9,3 градуса по Цельсию. По словам автора, в этот город нередко приезжают туристы, которые путешествуют по реке Лена к известной местной достопримечательности Ленские столбы.

«Несмотря на суровые холода, численность местного населения не уменьшается благодаря наличию здесь множества предприятий и хозяйств», — отмечено в материале.

Город, который называют родиной знаменитого на всю страну производителя никеля, тоже вошел в список. Речь идет о Норильске, городе в Красноярском крае. Его население составляет 182 тыс. человек, а среднегодовая температура — минус 10,2 градуса.

Лидером рейтинга самых холодных городов стал якутский Верхоянск, население которого примерно 1000 человек. Среднегодовая температура воздуха не поднимается выше минус 14,5 градуса мороза. В далеком 1892 году именно здесь была зафиксирована самая низкая температура на Северном полушарии — минус 67,6 градуса. Верхоянск пользуется огромным спросом у туристов в связи с репутацией Полюса холода.

Недавно пользователь китайского портала WeChat перечислил самые колоритные города России. По его словам, в рейтинг стоит включить Кызыл, Дербент, Элисту, Грозный и Якутск.