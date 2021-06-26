Число наркозависимых среди несовершеннолетних в РФ снизилось на 20% с 2018 года

Москва, 26 июня. Количество жителей России моложе 18 лет с наркологическими расстройствами за четыре года уменьшилось почти на 20%. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Соответствующую информацию он распространил по итогам заседания Государственного антинаркотического комитета с участием главы Минздрава Михаила Мурашко. Положительная динамика связана с реализованной Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года. Салагай отметил важность этой работы, которую совместно проводят Минздрав, МВД и другие федеральные органы власти.

«Это подтверждается в том числе фиксируемым снижением показателей общей и первичной заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением наркотиков, среди указанной категории лиц», — написал Салагай в своих соцсетях.

Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко ранее выступил против самодельных «уличных» кальянов. Он сравнил такие курительные средства с наркотиками.