Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июня 06:46
06:39
Технологии
Google внедрит функцию предупреждения о фейковых новостях
06:31
Общество
«Нафтогаз» нашел новый способ отказаться от российского газа
06:30
Наука
Первая «съедобная» вакцина от холеры появилась в Японии
06:29
Спорт
«Тампа» обыграла «Айлендерс» благодаря голу Гурда и вышла в финал НХЛ
06:24
Армия
Атомная подлодка «Белгород» начала первые испытания в Белом море
06:21
Общество
FDA расширило список возможных побочных эффектов от вакцин Pfizer и Moderna
06:21
Наука
Американские ученые обнаружили останки динозавров в Арктике
05:56
Общество
Интенсивность циркуляции COVID-19 может снизиться под влиянием жары
05:55
Общество
Артистка театра Марина Зудина официально оформила пенсию
05:50
Наука
Вещества хмеля способны бороться с жировой болезнью печени
Все новости

Число наркозависимых среди несовершеннолетних в РФ снизилось на 20% с 2018 года

  /   Обновлено: 26 июня 2021 03:14
Общество
Число наркозависимых среди несовершеннолетних в РФ снизилось на 20% с 2018 года
pixabay.com

Москва, 26 июня. Количество жителей России моложе 18 лет с наркологическими расстройствами за четыре года уменьшилось почти на 20%. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Соответствующую информацию он распространил по итогам заседания Государственного антинаркотического комитета с участием главы Минздрава Михаила Мурашко. Положительная динамика связана с реализованной Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года. Салагай отметил важность этой работы, которую совместно проводят Минздрав, МВД и другие федеральные органы власти.

«Это подтверждается в том числе фиксируемым снижением показателей общей и первичной заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением наркотиков, среди указанной категории лиц», — написал Салагай в своих соцсетях.

Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко ранее выступил против самодельных «уличных» кальянов. Он сравнил такие курительные средства с наркотиками.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Число наркозависимых среди несовершеннолетних в РФ снизилось на 20% с 2018 года
наркомания несовершеннолетние салагай
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru