Англичанам запретили петь военные песни на матче Евро-2020 против немцев

Лондон, 26 июня. Английская федерация футбола обратилась к болельщикам с требованием не петь песни времен Второй мировой войны во время матча Евро-2020 против сборной Германии.

Речь идет, в том числе, о песне «Десять немецких бомбардировщиков». Англичане исполнили ее во время недавней игры с командой Хорватии. Эта же военная композиция прозвучала из уст болельщиков на чемпионате мира в 2006 году, который прошел в Германии.

Нарушителям запрета, по сведениям издания The Telegraph, грозит серьезное наказание. Их могут лишить права посещать игры с участием национальной команды.

Аналитики ранее назвали главных претендентов на золотые медали Евро-2020. В их число включили сборную Англии.