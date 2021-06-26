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Англичанам запретили петь военные песни на матче Евро-2020 против немцев

  /   Обновлено: 26 июня 2021 03:09
Евро 2020
Англичанам запретили петь военные песни на матче Евро-2020 против немцев
Global Look Press  /  via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Лондон, 26 июня. Английская федерация футбола обратилась к болельщикам с требованием не петь песни времен Второй мировой войны во время матча Евро-2020 против сборной Германии.

Речь идет, в том числе, о песне «Десять немецких бомбардировщиков». Англичане исполнили ее во время недавней игры с командой Хорватии. Эта же военная композиция прозвучала из уст болельщиков на чемпионате мира в 2006 году, который прошел в Германии.

Нарушителям запрета, по сведениям издания The Telegraph, грозит серьезное наказание. Их могут лишить права посещать игры с участием национальной команды.

Аналитики ранее назвали главных претендентов на золотые медали Евро-2020. В их число включили сборную Англии.

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