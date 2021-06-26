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Правила техосмотра подержанных автомобилей ужесточат в РФ с 1 июля

  /   Обновлено: 26 июня 2021 03:07
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Общество
Правила техосмотра подержанных автомобилей ужесточат в РФ с 1 июля
pxhere.com

Москва, 26 июня. Проверка подержанных машин будет осуществляться по новым правилам с 1 июля в России. Что это будет значить для граждан, рассказали автоэксперты.

Каждый десятый автомобиль из общего объема импорта может оказаться битым или «конструктором». Более тщательная проверка позволит выявить транспорт, который рискует выйти из строя в ближайшее время, отметил директор салоном Fresh Auto Денис Мигаль.

«Чем строже контроль, тем лучше будет складываться ситуация на дорогах», — цитирует «Прайм» слова Мигаля.

Новые правила техосмотра позволят своевременно переносить данные в электронный паспорт транспортного средства. Если поставки дефектных подержанных машин из-за рубежа сократятся, то уменьшатся продажи аварийных автомобилей, считает директор по коммуникациям ГК АВТОDOM Анна Уткина.

«Автовладельцу придется лично приезжать в лабораторию. Если учесть, что таких лабораторий в стране мало, то будут большие очереди», — подчеркнула специалист.

Цены на оформление свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства могут вырасти в два раза, предупредил автоэксперт Егор Васильев. Он не исключает сохранение некоторых проблем с незаконными доработками машин.

Возможность подать документы удаленно у водителей останется. Но им все равно придется привозить транспорт в лабораторию, даже если было установлено дополнительное оборудование.

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техосмотр правила подержанный автомобиль
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