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Британский диетолог Акс назвал пять полезных свойств куркумы

  /   Обновлено: 26 июня 2021 03:07
Общество
Британский диетолог Акс назвал пять полезных свойств куркумы
publicdomainpictures.net

Москва, 26 июня. Куркума благоприятно влияет на здоровье сосудов, кожи и психики. Так считает врач-диетолог и автор собственного блога Джош Акс.

Эту специю можно встретить в форме порошка, экстракта или таблеток. В любом виде она является одним из лучших питательных веществ в мире, отметил Акс.

Регулярное употребление куркумы предотвращает образование тромбов и снижает риск объединения тромбоцитов. Особенно полезной куркума считается для больных сахарным диабетом, поскольку она помогает справиться с перепадами уровня сахара в крови.

Полезные свойства специи заключаются в противовоспалительном и антиоксидантном действии. Она помогает справиться с проблемами кожи и придает сияние лицу. Наличие куркумы в ежедневном рационе предотвращает повышение уровня холестерина в крови и действует в качестве природного обезболивающего.

В жаркую погоду пользу здоровью способен принести арбуз, который на 90% состоит из жидкости. Эта сочная ягода позволит насытить организм полезными веществами и спасти от обезвоживания.

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здоровье питание куркума
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