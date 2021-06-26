Британский диетолог Акс назвал пять полезных свойств куркумы

Москва, 26 июня. Куркума благоприятно влияет на здоровье сосудов, кожи и психики. Так считает врач-диетолог и автор собственного блога Джош Акс.

Эту специю можно встретить в форме порошка, экстракта или таблеток. В любом виде она является одним из лучших питательных веществ в мире, отметил Акс.

Регулярное употребление куркумы предотвращает образование тромбов и снижает риск объединения тромбоцитов. Особенно полезной куркума считается для больных сахарным диабетом, поскольку она помогает справиться с перепадами уровня сахара в крови.

Полезные свойства специи заключаются в противовоспалительном и антиоксидантном действии. Она помогает справиться с проблемами кожи и придает сияние лицу. Наличие куркумы в ежедневном рационе предотвращает повышение уровня холестерина в крови и действует в качестве природного обезболивающего.

В жаркую погоду пользу здоровью способен принести арбуз, который на 90% состоит из жидкости. Эта сочная ягода позволит насытить организм полезными веществами и спасти от обезвоживания.