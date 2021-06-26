Илон Маск озадачил Сеть мемом про вторжение Наполеона в Россию

Вашингтон, 26 июня. Американский предприниматель Илон Маск выложил в своем аккаунте в Twitter смешную картинку. Он опубликовал исторический мем, посвященный попытке Наполеона напасть на Россию.

На изображении можно увидеть, что завоеватель сообщил своей жене о желании вторгнуться в Россию. После этого женщина уточнила у супруга, готов ли он это сделать летом. Наполеон загадочно замолчал.

«Время решает все», — написал Маск.

Тонкий юмор предпринимателя оценили не все пользователи Сети. Многие из них попросили разъяснение интеллектуального мема.

В последнее время Маск часто обращает внимание на Россию. Так, на его странице в социальной сети можно увидеть посты на русском языке, а недавно он вовсе выступил по видеосвязи перед россиянами.

Однако Маск не перестает удивлять поклонников не только неожиданными заявлениями, но и своими изобретениями. Недавно он прорекламировал новый «безумный» двигатель Tesla Roadster. Бизнесмен рассказал, что в модели может быть использована та же трансмиссия, что и в новой Model S.