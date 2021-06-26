Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июня 06:46
06:39
Технологии
Google внедрит функцию предупреждения о фейковых новостях
06:31
Общество
«Нафтогаз» нашел новый способ отказаться от российского газа
06:30
Наука
Первая «съедобная» вакцина от холеры появилась в Японии
06:29
Спорт
«Тампа» обыграла «Айлендерс» благодаря голу Гурда и вышла в финал НХЛ
06:24
Армия
Атомная подлодка «Белгород» начала первые испытания в Белом море
06:21
Общество
FDA расширило список возможных побочных эффектов от вакцин Pfizer и Moderna
06:21
Наука
Американские ученые обнаружили останки динозавров в Арктике
05:56
Общество
Интенсивность циркуляции COVID-19 может снизиться под влиянием жары
05:55
Общество
Артистка театра Марина Зудина официально оформила пенсию
05:50
Наука
Вещества хмеля способны бороться с жировой болезнью печени
Все новости

Илон Маск озадачил Сеть мемом про вторжение Наполеона в Россию

  /   Обновлено: 26 июня 2021 02:48
490
Общество
Илон Маск озадачил Сеть мемом про вторжение Наполеона в Россию
Prt Scr youtube.com  /  Николай Отраднов

Вашингтон, 26 июня. Американский предприниматель Илон Маск выложил в своем аккаунте в Twitter смешную картинку. Он опубликовал исторический мем, посвященный попытке Наполеона напасть на Россию.

На изображении можно увидеть, что завоеватель сообщил своей жене о желании вторгнуться в Россию. После этого женщина уточнила у супруга, готов ли он это сделать летом. Наполеон загадочно замолчал.

«Время решает все», — написал Маск.

Тонкий юмор предпринимателя оценили не все пользователи Сети. Многие из них попросили разъяснение интеллектуального мема.

В последнее время Маск часто обращает внимание на Россию. Так, на его странице в социальной сети можно увидеть посты на русском языке, а недавно он вовсе выступил по видеосвязи перед россиянами.

Однако Маск не перестает удивлять поклонников не только неожиданными заявлениями, но и своими изобретениями. Недавно он прорекламировал новый «безумный» двигатель Tesla Roadster. Бизнесмен рассказал, что в модели может быть использована та же трансмиссия, что и в новой Model S.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Илон Маск озадачил Сеть мемом про вторжение Наполеона в Россию
Илон Маск наполеон сеть
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru