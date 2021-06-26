Компания Microsoft готова интегрировать Steam и EGS в новый магазин Windows

Нью-Йорк, 26 июня. Steam и Epic Games Store могут стать частью нового магазина Microsoft Store. Об этом заявили представители американской компании.

Microsoft занялась переработкой магазина для новой операционной системы Windows 11. В нем будут присутствовать игры и приложения для Android. Это станет возможно благодаря подключению к Appstore Amazon. Steam и Epic Games Store (EGS) также могут быть интегрированы в Microsoft Store.

«Windows уже во многих отношениях поддерживает эти магазины, и если мы сможем разместить их через веб-службу приложений Microsoft, то мы это сделаем», — подчеркнул глава подразделения Windows and Devices Панос Панай.

Официальная презентация Windows 11 состоялась в четверг, 24 июня. Отличительной особенностью новой операционной системы стал ее упрощенный интерфейс.