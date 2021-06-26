Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июня 06:45
06:39
Технологии
Google внедрит функцию предупреждения о фейковых новостях
06:31
Общество
«Нафтогаз» нашел новый способ отказаться от российского газа
06:30
Наука
Первая «съедобная» вакцина от холеры появилась в Японии
06:29
Спорт
«Тампа» обыграла «Айлендерс» благодаря голу Гурда и вышла в финал НХЛ
06:24
Армия
Атомная подлодка «Белгород» начала первые испытания в Белом море
06:21
Общество
FDA расширило список возможных побочных эффектов от вакцин Pfizer и Moderna
06:21
Наука
Американские ученые обнаружили останки динозавров в Арктике
05:56
Общество
Интенсивность циркуляции COVID-19 может снизиться под влиянием жары
05:55
Общество
Артистка театра Марина Зудина официально оформила пенсию
05:50
Наука
Вещества хмеля способны бороться с жировой болезнью печени
Все новости

Компания Microsoft готова интегрировать Steam и EGS в новый магазин Windows

  /   Обновлено: 26 июня 2021 02:42
Технологии
Компания Microsoft готова интегрировать Steam и EGS в новый магазин Windows
flickr.com  /  okubax

Нью-Йорк, 26 июня. Steam и Epic Games Store могут стать частью нового магазина Microsoft Store. Об этом заявили представители американской компании.

Microsoft занялась переработкой магазина для новой операционной системы Windows 11. В нем будут присутствовать игры и приложения для Android. Это станет возможно благодаря подключению к Appstore Amazon. Steam и Epic Games Store (EGS) также могут быть интегрированы в Microsoft Store.

«Windows уже во многих отношениях поддерживает эти магазины, и если мы сможем разместить их через веб-службу приложений Microsoft, то мы это сделаем», — подчеркнул глава подразделения Windows and Devices Панос Панай.

Официальная презентация Windows 11 состоялась в четверг, 24 июня. Отличительной особенностью новой операционной системы стал ее упрощенный интерфейс.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Компания Microsoft готова интегрировать Steam и EGS в новый магазин Windows
microsoft steam Epic Games Store windows 11
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru