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Борец за права темнокожего населения США посчитал несправедливым срок Шовену

  /   Обновлено: 26 июня 2021 02:33
Происшествия
Борец за права темнокожего населения США посчитал несправедливым срок Шовену
wikipedia.org  /  Singlespeedfahrer / CC0

Миннеаполис, 26 июня. Бывший полицейский США Дерек Шовен, задушивший афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания, получил больший срок, чем этого заслуживал.

С таким заявлением выступил проповедник и один из самых известных в США борцов за права темнокожего населения Эл Шарптон у здания суда, где выносился приговор по этому делу.

«22 с половиной года — больше, чем мы когда либо добивались, и поэтому это больше, чем мы ждали, но это не справедливость, подчеркнул общественный деятель.

Проповедник добавил, что приговор Шовену — это не повод для праздника, так как убитого человека уже не вернуть. Шарптон призвал всех неравнодушных сложить руки в молитве ради упокоения души Флойда.

Ранее суд Миннеаполиса приговорил Дерека Шовена к 22,5 года лишения свободы. Заключенный имеет право досрочного освобождения по истечению 15-летнего срока отбывания в тюрьме.

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