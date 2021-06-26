Борец за права темнокожего населения США посчитал несправедливым срок Шовену

Миннеаполис, 26 июня. Бывший полицейский США Дерек Шовен, задушивший афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания, получил больший срок, чем этого заслуживал.

С таким заявлением выступил проповедник и один из самых известных в США борцов за права темнокожего населения Эл Шарптон у здания суда, где выносился приговор по этому делу.

«22 с половиной года — больше, чем мы когда либо добивались, и поэтому это больше, чем мы ждали, но это не справедливость, подчеркнул общественный деятель.

Проповедник добавил, что приговор Шовену — это не повод для праздника, так как убитого человека уже не вернуть. Шарптон призвал всех неравнодушных сложить руки в молитве ради упокоения души Флойда.

Ранее суд Миннеаполиса приговорил Дерека Шовена к 22,5 года лишения свободы. Заключенный имеет право досрочного освобождения по истечению 15-летнего срока отбывания в тюрьме.