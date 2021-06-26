Водителей в РФ предупредили о возможных штрафах во время загородных поездок

Москва, 26 июня. Отсутствие аптечки в автомобиле может обернуться штрафом в размере 500 рублей. За что еще могут оштрафовать российских водителей за городом, рассказал юрист Егор Редин.

Нормы 2021 года по содержимому автомобильной аптечки, по словам юриста, не сильно отличаются от требований предыдущих лет. Разница заключается в добавлении защитных масок и влажных салфеток.

«В новый набор были добавлены влажные салфетки и маски по причине обострившейся эпидемиологической обстановки. Ранее из состава аптечки были исключены таблетированные препараты. Штраф за отсутствие или несоответствие аптечки составляет 500 рублей», — подчеркнул Редин в беседе с агентством «Прайм».

Оштрафовать за городом также могут за отсутствие знака аварийной остановки, огнетушителя и светоотражающего жилета. Юрист напомнил, что мойка автомобиля на дачном участке считается нарушением.

В России скоро вступят в силу новые правила обжалования штрафов ГИБДД. Автолюбители смогут это делать, не выходя из дома.