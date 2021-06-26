Первый этап вакцинации «Спутником V» снижает смертность от COVID-19 на 75%

Буэнос-Айрес, 26 июня. Одна доза российской вакцины «Спутник V» снижает риск смертности от новой коронавирусной инфекции среди пожилых людей на 70-80%. Об этом сообщили в Минздраве Аргентины.

Ведомство провело испытания эффективности вакцин на пациентах от 60 лет и старше. Результаты исследований показали, что вакцины «Спутник V» и AstraZeneca значительно снижают риск смертности от COVID-19 на после первой дозы препарата.

«При введении двух доз этих вакцин смертность снижается более чем на 90%», — заявили в арегнтинском минздраве.

Ранее в Роспотребнадзоре обнародовали новые статистические данные по заражению коронавирусом в России. Выяснилось, что половина заболевших подхватывают инфекцию в семейном кругу.