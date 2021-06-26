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Депутаты Рады заявили о желании Зеленского передать России часть территорий

  /   Обновлено: 26 июня 2021 01:56
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Политика
Депутаты Рады заявили о желании Зеленского передать России часть территорий
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 26 июня. Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности «строительства стены» на рубеже с Донбассом можно расценивать как желание отдать РФ часть страны, заявили в Раде.

Об этом сообщается в обращении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) на официальном портале. Также ранее украинский лидер допустил вероятность ограждения «стеной» от Донбасса в случае неудачи на переговорах по решению конфликта на юго-востоке страны.

«Власть Зеленского готова отказаться от Донбасса, потому что не может вести диалог и выполнить свои обязательства перед народом Украины», — следует из сообщения.

Разрыв связей с Донбассом Зеленский планировал обсудить на референдуме. По словам президента страны, в случае провала в диалоге с Европой, США и Россией, право голоса будет за украинским народом.

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Все новости / Политика / Депутаты Рады заявили о желании Зеленского передать России часть территорий
украина Киев донбасс зеленский
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