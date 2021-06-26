Футбольный матч в Марселе закончился перестрелкой

Марсель, 26 июня. Один игрок погиб, другой находится в тяжелом состоянии после стрельбы во время футбольного турнира во французском Марселе. Об этом пишет издание L'Equipe.

Инцидент произошел на стадионе «Ля Мартен». Во время матча между командами двух районов подъехал автомобиль, пассажиры которого открыли огонь по футболистам. Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Устанавливаются причины и обстоятельства стрельбы, автомобиль объявлен в розыск.

Недавно в американском городе Гленарден произошла стрельба. Преступник открыл огонь в местном торговом центре, в результате чего погиб один человек, еще один в критическом состоянии был госпитализирован.