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Американская разведка посчитала НЛО реальной угрозой для безопасности США

  /   Обновлено: 26 июня 2021 01:47
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Общество
Американская разведка посчитала НЛО реальной угрозой для безопасности США
pixabay.com

Вашингтон, 26 июня. Разведка США впервые за 50 лет опубликовала доклад о появлении НЛО, однако никаких выводов сделано не было.

Неопознанный летающий объект может быть реальной угрозой для безопасности американцев. Данных о том, какая из стран могла бы дать широкое распространение НЛО у разведки США нет. Реально ли существуют такие «тарелки», либо это явление чья-то богатая фантазия – также неизвестно. Этот вопрос, на решение которого потребуется еще много времени и денежных средств, будет продолжать изучаться американской разведкой в ближайшем будущем.

Ранее стало известно, что контакт с инопланетянами может стать концом жизни на Земле. Об этом сообщили европейские физики.

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