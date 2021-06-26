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Вертолет с президентом Колумбии Маркесом на борту подвергся обстрелу

  /   Обновлено: 26 июня 2021 01:47
Происшествия
Вертолет с президентом Колумбии Маркесом на борту подвергся обстрелу
Global Look Press  /  Carol Smiljan / ZUMAPRESS.com

Богота, 26 июня. Минимум шесть выстрелов совершили по вертолету, на борту которого находились высокопоставленные чиновники, в том числе президент Колумбии Иван Дуке Маркес.

Никто из пассажиров воздушного судна не пострадал. Вместе с Маркесом на борту находились министр обороны Диего Молано, глава МВД Март Рамирес, губернатор департамента Северный Сантандер и мэр Кукуты Сесар Айала.

«В вертолет было сделано по крайней мере шесть выстрелов, благодаря опыту пилотов и экипажа удалось разрешить ситуацию», — сообщил телеканал Noticias Caracol.

Пресс-служба президента Колумбии подтвердила произошедшее. Маркес сообщил, что его вертолет подвергся обстрелу недалеко от города Кукута.

Рейтинг Ивана Маркеса ранее побил антирекорд. Только 16% населения Колумбии поддерживают президента.

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