Вертолет с президентом Колумбии Маркесом на борту подвергся обстрелу

Богота, 26 июня. Минимум шесть выстрелов совершили по вертолету, на борту которого находились высокопоставленные чиновники, в том числе президент Колумбии Иван Дуке Маркес.

Никто из пассажиров воздушного судна не пострадал. Вместе с Маркесом на борту находились министр обороны Диего Молано, глава МВД Март Рамирес, губернатор департамента Северный Сантандер и мэр Кукуты Сесар Айала.

«В вертолет было сделано по крайней мере шесть выстрелов, благодаря опыту пилотов и экипажа удалось разрешить ситуацию», — сообщил телеканал Noticias Caracol.

Пресс-служба президента Колумбии подтвердила произошедшее. Маркес сообщил, что его вертолет подвергся обстрелу недалеко от города Кукута.

Рейтинг Ивана Маркеса ранее побил антирекорд. Только 16% населения Колумбии поддерживают президента.