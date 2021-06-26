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NASA отправит крупный исследовательский вертолет на Марс

  /   Обновлено: 26 июня 2021 01:05
Общество
NASA отправит крупный исследовательский вертолет на Марс
pixabay.com

Вашингтон, 26 июня. Американская космическая корпорация NASA хочет в ближайшее время отправить специальный исследовательский вертолет на Марс для более детального изучения поверхности.

Красную планету уже исследует аппарат Ingenuity на борту ровера Perseverance, сообщили в Национальном управлении по воздухоплаванию и исследованию космического пространства. Этот тип вертолета оснащен одним винтом с несколькими лопастями диаметром около полутора метров. Воздушное судно предназначено для демонстрации возможности полета в марсианской сфере. Масса нового исследовательского вертолета будет в районе 30 кг, а сама машина способна нести на борту около пяти килограммов необходимой научной аппаратуры.

Ранее стало известно, что обсерватория LIGO будет работать почти в чистом квантовом состоянии. Ученые сумели повысить массу объекта, благодаря чему привели его состояние к практически чистому квантовому.

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