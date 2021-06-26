Регулярное употребление ледяной воды может привести к диарее

Москва, 26 июня. Человек старается пить холодную воду во время жары. Но при частом употреблении ледяных напитков есть риск заработать проблемы с пищеварением, объяснила диетолог Наталья Денисова.

Утолять жажду в жаркую погоду рекомендуется прохладной водой. Ледяные напитки способны затруднить естественный процесс всасывания пищевых веществ из-за регулирования температуры желудка, передают «Аргументы и факты».

«В некоторых случаях регулярное питье холодной воды может привести к диарее, так как организм будет слишком истощен, чтобы эффективно переваривать пищу», — объяснила диетолог.

Холодная вода замедляет и процесс восполнения жидкости в организме. Напитки со льдом способны создавать ощущения пульсирующей боли в голове, предупредила специалист.

Пиво в жаркую погоду тоже может навредить здоровью. Пенное нарушает распределение жидкости в организме и ухудшает метаболизм. Эндокринолог Зухра Павлова рекомендует утолять жажду другими напитками.