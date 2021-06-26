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Самолет АН-225 Украины во время посадки на британскую авиабазу снес ограждение

  /   Обновлено: 26 июня 2021 01:25
Происшествия
Самолет АН-225 Украины во время посадки на британскую авиабазу снес ограждение
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Лондон, 26 июня. Военное судно Украины АН-225 «Мрия» при заходе на посадку на британскую авиабазу Брайз-Нортон в Котсуолд воздушным потоком снесло ограждение.

Об произошедшем авиаинциденте рассказало английское издание GloucestershireLive. В результате происшествия никто не пострадал. Воздушно-транспортное средство прибыло на территорию британской авиабазы из столицы Пакистана Исламабада. Самолет перевез солдат НАТО из Афганистана.

«Мрия» был разработан в Советском Союзе. На момент своего появления он считался самым большим транспортным самолетом в мире. Максимальная взлетная масса судна составляет 640 тонн.

Ранее политолог Сергей Марков рассказал, что провокационное нарушение границ РФ эсминцем Defender свидетельствует о серьезной и системной деградации правящих элит Великобритании. По его словам, поведение британских властей можно сравнить с действиями «группы гопников», которые по воле случая захватили бразды правления в некогда великой империи.

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украина авиабаза ан-225 новости авиации транспортное происшествие
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