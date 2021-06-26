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ПСЖ объявил о подписании контракта с братом Мбаппе

  /   Обновлено: 26 июня 2021 00:17
Спорт
ПСЖ объявил о подписании контракта с братом Мбаппе
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Париж, 26 июня. Брат Киллиана Мбаппе 15-летний Итан стал игроком французского ПСЖ. Об этом сообщили официальный сайт парижан.

Ранее игрок тренировался в составе академии клуба. Однако старший брат недавно объявил о своем намерении покинуть ПСЖ. Приобрести права на игрока может мадридский «Реал». Руководство клуба готово расстаться со своим звездным форвардом за сумму не менее 120 млн евро.

Киллиан Мбаппе является игроком ПСЖ с 2018 года. Действующий контракт футболиста заканчивается в 2022 году. В 31 матче прошлого сезона Мбаппе стал автором 27 голов и семи результативных передач.

Перед стартом Евро-2020 форвард ПСЖ чуть не стал инициатором конфликта в сборной Франции. Мбаппе остался недоволен высказываниями нападающего национальной команды Оливье Жиру, который отметил, что атакующие игроки редко снабжают его передачами.

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