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Пушков заявил о невиновности убившего Флойда экс-полицейского

  /   Обновлено: 25 июня 2021 23:30
Политика
Пушков заявил о невиновности убившего Флойда экс-полицейского
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 25 июня. Смерть афроамериканца Джорджа Флойда никак не связана с действиями сотрудника полиции США Дерека Шовина. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в соцсетях.

Решение суда было вынесено под давлением и носит политический характер. На самом же деле бывший офицер не убивал афроамериканца.

«Шовину не за что извиняться: он Флойда не убивал. Если накаченный наркотиками преступник умирает при задержании, это не вина полицейского», — написал Пушков.

Суд Миннеаполиса ранее приговорил Дерека Шовина, который применил удушающий прием при задержании Джорджа Флойда, к 22,5 года лишения свободы. Прокуратура требовала более сурового наказания и настаивала на 30-ти годах тюрьмы.

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пушков флойд шовин
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