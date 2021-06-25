Пушков заявил о невиновности убившего Флойда экс-полицейского

Москва, 25 июня. Смерть афроамериканца Джорджа Флойда никак не связана с действиями сотрудника полиции США Дерека Шовина. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в соцсетях.

Решение суда было вынесено под давлением и носит политический характер. На самом же деле бывший офицер не убивал афроамериканца.

«Шовину не за что извиняться: он Флойда не убивал. Если накаченный наркотиками преступник умирает при задержании, это не вина полицейского», — написал Пушков.

Суд Миннеаполиса ранее приговорил Дерека Шовина, который применил удушающий прием при задержании Джорджа Флойда, к 22,5 года лишения свободы. Прокуратура требовала более сурового наказания и настаивала на 30-ти годах тюрьмы.