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Арбуз может защитить человека от теплового удара

  /   Обновлено: 25 июня 2021 23:27
Общество
Арбуз может защитить человека от теплового удара
pixabay.com

Москва, 25 июня. Палящее солнце может негативно сказаться на здоровье человека. В особо жаркие дни необходимо потреблять большое количество жидкости. В этом поможет арбуз.

Ягода способна поддерживать водный баланс и предотвращать обезвоживание организма, так как на 90% состоит из жидкости. Помимо этого, он помогает восполнить дефицит фосфора, магния и натрия, которых нет в обычной питьевой воде. Электролиты регулируют температуру тела и стабилизируют показатели кислотности, поэтому рекомендуется следить за их содержанием.

Недавно анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов рассказал, по каким симптомам можно определить солнечный удар. По его словам, на это могут указывать потеря сознания и слабость.

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арбуз тепловой удар электролиты
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