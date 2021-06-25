Арбуз может защитить человека от теплового удара

Москва, 25 июня. Палящее солнце может негативно сказаться на здоровье человека. В особо жаркие дни необходимо потреблять большое количество жидкости. В этом поможет арбуз.

Ягода способна поддерживать водный баланс и предотвращать обезвоживание организма, так как на 90% состоит из жидкости. Помимо этого, он помогает восполнить дефицит фосфора, магния и натрия, которых нет в обычной питьевой воде. Электролиты регулируют температуру тела и стабилизируют показатели кислотности, поэтому рекомендуется следить за их содержанием.

Недавно анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов рассказал, по каким симптомам можно определить солнечный удар. По его словам, на это могут указывать потеря сознания и слабость.