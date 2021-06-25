Тиктокер Даня Милохин побывал на руках блогерши Насти Ивлеевой

Москва, 25 июня. Премьера российского фильма «Блогеры и дороги», одним из создателей которого является телеведущая и блогер Настя Ивлеева, не прошла без забавного случая.

Звезда решила похвастаться своей силой и во время выступления перед показом киноленты и подняла на руки тиктокера Даню Милохину. Свои способности Ивлеева продемонстрировала на странице в Instagram. Инициатором такого трюка стал сам певец, который весит около 70-ти килограмм.

«Началась трюковая часть!» — заявила со смехом подруга Ивлеевой, телеведущая Мария Миногарова.

Кроме этого, участником такого концерта стал рэп-исполнитель Эльдар Джарахов. Музыкант также решил присоединиться к артистам и оказался на руках блогерши.

Ранее Даня Милохин появился на премии «Муз-ТВ» в половине платья принцессы. На ковровую дорожку артист вышел в костюме-гибриде — одна половина символизирует женское, а другая — мужское. Образ Милохин дополнил яркими розовыми волосами и украшениями из страз. Поклонники артиста отметили, что таким образом он решил раскрыть две свои сущности.