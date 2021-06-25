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Автолюбителям объяснили опасность покупки машины у неофициального дилера

  /   Обновлено: 25 июня 2021 23:17
Общество
Автолюбителям объяснили опасность покупки машины у неофициального дилера
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Москва, 25 июня. Автомобиль можно купить у официального или неофициального дилера, частного лица. Чем опасно приобретение у «серых» посредников, объяснил специалист по подбору машин Григорий Янц.

«Серые» дилеры отличаются от официальных представителей покупкой автомобиля у других автосалонов и частных лиц. Поэтому водитель может приобрести транспорт уже после ДТП, предупредил Янц в беседе с iReactor.

Перед покупкой автомобиля стоит рассмотреть варианты в разных салонах. Водителям предложат различные услуги и оборудование для транспорта, но все это можно найти в Сети. «Дополнительная гарантия» не всегда требуется, поэтому смысла ее приобретать нет.

Действовать по схеме trade-in сомнительно. Водителям советуют самостоятельно продать автомобиль. За продажу можно выручить около 100 тысяч рублей, а в салоне предложат – 50 тысяч рублей.

Новые автомобили имеют свойство терять в цене. Спустя год они могут стоить на 20% дешевле, а через пять лет – на 40%. Одной из таких моделей является Toyota Camry, которая за год теряет около 12% от стоимости.

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