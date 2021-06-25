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Мужчина на электросамокате наехал на двухлетнего ребенка в Ростове-на-Дону

Происшествия
Мужчина на электросамокате наехал на двухлетнего ребенка в Ростове-на-Дону
pixabay.com

Ростов-на-Дону, 25 июня. Житель Ростова-на-Дону травмировал двухлетнего ребенка, сбив его на электросамокате. Об этом сообщил представитель СУСК России по Ростовской области.

Инцидент произошел на улице Пушкинской, в центре города. Маленький ребенок получил телесные повреждения. Виновник аварии скрылся с места происшествия. Полиция занимается поиском лихача.

«Все обстоятельства произошедшего, а также лицо, причастное к травмированию ребенка, будет установлено в ходе проверки», — отметили в СК.

Два электросамоката ранее столкнулись в Астрахани. На одном из транспортных средств находились молодой человек и девушка.

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