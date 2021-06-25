Эфиопия призвала Совбез ООН вмешаться в переговоры по плотине «Возрождение»

Аддис-Абеба, 25 июня. Эфиопия призвала Совет Безопасности ООН побудить Судан и Египет уважать и добросовестно вести переговорный процесс по плотине «Возрождение» (Хидасэ), воздвигнутой на Голубом Ниле.

В письме, направленном председателю структуры, Аддис-Абеба выразила резкое неприятие недавних попыток Каира и Хартума привлечь ООН к решению вопросов плотины, выходящих за рамки ее мандата.

«Недавние действия Египта и Судана являются не чем иным, как продолжением хорошо спланированной схемы по подрыву процесса, возглавляемого Африканским союзом. В конечном итоге они объявят его неэффективным», — заявила Эфиопия в своем письме, добавив, что это только ослабляет доверие между тремя странами.

Согласно утверждению Аддис-Абебы, с самого начала переговоров под руководством АС оба государства, расположенных ниже по течению Нила, девять раз срывали процесс, сводя на нет усилия союза и результаты продуктивных дискуссий.

В письме говорится, что привлечение к проблеме Лиги арабских стран (ЛАГ) еще больше ее усложняет, а препятствование искренним усилиям президента ДРК Феликса Чисекеди и его предложению о поэтапном подходе к переговорам по ГЭС и заполнению водохранилища необоснованно затягивает весь процесс.

Власти Эфиопии добавили, что трехсторонние переговоры, которые должны способствовать сотрудничеству, не могут служить только интересам стран, расположенных ниже по течению, которые стремятся «навязывать Эфиопии свои колониальные и монополистические притязания, а также свои прихоти и желания».

В связи с этим в письме подчеркивается, что настойчивые требования Египта и Судана не допустить реализации второго этапа заполнения водохранилища Хидасэ без их согласия не подкреплены международным правом или практикой. Согласно тексту послания Совбезу, данные мероприятия стартуют в предстоящий сезон дождей, то есть начиная с июля, в соответствии с поэтапным графиком и правилами, по которым ранее достигнуто взаимопонимание в рамках трехстороннего процесса.

Письмо Эфиопии заканчивается настоятельным призывом к Совету Безопасности убедить Египет и Судан продолжить добросовестные переговоры под эгидой Африканского союза.

В тот же день, 23 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров принял заместителя главы правительства Эфиопии и министра иностранных дел Демеке Меконнена в Москве. В ходе встречи представитель Аддис-Абебы проинформировал коллегу об общей текущей ситуации в своей стране, уделив особое внимание кризису переговоров по плотине «Возрождение» и внутренним этническим конфликтам.

В заявлении по итогам разговора Меконнен сообщил, что народ и правительство его государства ценят неизменную поддержку и приверженность России суверенитету Эфиопии, а также подчеркнул готовность Аддис-Абебы принять у себя Афро-российский форум в следующем 2022 году.

Со своей стороны, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что ведущиеся под эгидой Африканского союза переговоры по плотине «Возрождение» необходимо усилить, и что Россия заинтересована в предоставлении необходимой технической поддержки в данном вопросе. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Эфиопии по итогам встречи.