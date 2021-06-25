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Бывший полицейский Шовин отказался извиняться перед семьей Флойда

  /   Обновлено: 25 июня 2021 23:08
Общество
Бывший полицейский Шовин отказался извиняться перед семьей Флойда
Pr Scr youtube.com

Миннеаполис, 25 июня. Экс-сотрудник полиции США Дерек Шовин выразил соболезнования семье погибшего Джорджа Флойда, однако извиняться перед ни не стал. Мужчина получил 22,5 года колонии за убийство.

Суд над бывшим сотрудником правоохранительных органов США транслировался на главных телеканалах страны. Дерек Шовин около полутора лет назад во время задержания насмерть задушил Джорджа Флойда. На суде экс-полицейский обратился к семье погибшего. При этом извинений членам семьи Флойда не последовало.

«Я хочу выразить мои соболезнования семье Флойда. Есть некоторая информация, которая в будущем будет предоставлять интерес и, надеюсь, несколько успокоит вас», — сообщил Шовин.

После убийства Флойда по США прокатилась волна протестов. Кроме того, активно о себе заявило движение Black Lives Matter, которое не только пыталось отстаивать права афроамериканцев в стране, но и устраивало массовые протесты и погромы.

Ранее стало известно, что десятки американцев собрались у здания суда в ожидании решения по делу Флойда. Правоохранительные органы предприняли особые меры по охране здания, которое обнесли металлическими ограждениями.

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