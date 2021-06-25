«Союз-2.1б» со спутником для Минобороны РФ стартовал с Плесецка

Архангельск, 25 июня. Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно запущена с космодрома Плесецк. Она перевозит спутник нового поколения для Минобороны РФ.

Старт ракеты «Союз-2.1б» осуществили 25 июня в 22:50 по московскому времени с пусковой установки №4 площадки №43 с космодрома Плесецк в Архангельской области. Все прошло в штатном режиме, отметили в Минобороны РФ.

«Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя», — добавили в ведомстве.

Роскосмос сообщил о запуске еще одной ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Восточный. На борту разместят 36 космических аппаратов OneWeb. Старт запланирован на 1 июля 2021 года.