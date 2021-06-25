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«Это часть человеческой культуры»: Пиотровский рассказал про выставку африканских масок

Африка
«Это часть человеческой культуры»: Пиотровский рассказал про выставку африканских масок
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 25 июня. В стенах Государственного Эрмитажа пройдет выставка «Трансфигурации. Маски Африки XIX–XX веков» с 26 июня по 12 декабря.

Церемония открытия состоялась сегодня, на ней присутствовал директор музея Михаил Пиотровский, который рассказал про важность подобных выставок.

«Маски стали частью нашей повседневной жизни. Они напомнили нам о том, что этот атрибут существует во множестве мировых цивилизаций», — заявил глава Эрмитажа.

Пиотровский объяснил, что маска к тому же является средством коммуникации:

«Сегодня этот предмет служит для общения людей. Он также представляет символ определенной дисциплины и вносит новый эстетический окрас в жизнь народов».

Традиционный атрибут помогает лучше понять и раскрыть того или иного человека.

«Маска заставляет нас смотреть людям в глаза. Они почти никогда не врут, в отличие от рта или губ», — заметил Пиотровский.

Директор Эрмитажа считает, что подобные выставки являются новым этапом в дискуссии о необходимости возвращения всех африканских экспонатов на их родную землю.

«Данное мероприятие является нашим вызовом в дискуссии по поводу реституции, или возвращения всего африканского в страны континета. И сейчас возникает вопрос о том, в какой степени искусство другого народа может быть представлено в иностранных музеях», — заключил Пиотровский.

Ранее сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге прошла выставка, посвященная памяти Николая Гумилева. Основу ее экспозиции составили материалы африканской экспедиции поэта в Абиссинию (старое название Эфиопии. — Прим.ФАН), которую он совершил накануне Первой мировой войны.

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россия африка пиотровский
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