Убийцу Флойда приговорили к 22,5 года тюрьмы

Миннеаполис, 25 июня. Суд Миннеаполиса вынес приговор бывшему полицейскому Дереку Шовину, который применил удушающий прием во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда.

Прокуратура требовала наказать экс-офицера 30-летним тюремным сроком. Защита Шовина настаивала на смягчении решения, так как «дело находится в эпицентре политического и культурного раскола». Судья приговорил бывшего полицейского к 22 годам и шести месяцам заключения. Американские телеканалы вели трансляцию заседания.

«Решение не было основано на эмоциях, симпатиях или общественном мнении», — отметил судья Питер Кэхилл.

Несколько десятков активистов ранее устроили мирную акцию у здания суда в Миннеаполисе. Правоохранительные органы огородили строение металлическими ограждениями.