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Убийцу Флойда приговорили к 22,5 года тюрьмы

  /   Обновлено: 25 июня 2021 23:09
Происшествия
Убийцу Флойда приговорили к 22,5 года тюрьмы
wikipedia.org  /  facebook.com / george.floyd.7106 / Darnella Frazier

Миннеаполис, 25 июня. Суд Миннеаполиса вынес приговор бывшему полицейскому Дереку Шовину, который применил удушающий прием во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда.

Прокуратура требовала наказать экс-офицера 30-летним тюремным сроком. Защита Шовина настаивала на смягчении решения, так как «дело находится в эпицентре политического и культурного раскола». Судья приговорил бывшего полицейского к 22 годам и шести месяцам заключения. Американские телеканалы вели трансляцию заседания.

«Решение не было основано на эмоциях, симпатиях или общественном мнении», — отметил судья Питер Кэхилл.

Несколько десятков активистов ранее устроили мирную акцию у здания суда в Миннеаполисе. Правоохранительные органы огородили строение металлическими ограждениями.

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приговор флойд шовин
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