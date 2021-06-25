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Аналитик Apple Минг-Чи Куо спрогнозировал большой спрос на iPhone 14 Max

  /   Обновлено: 25 июня 2021 22:59
Общество
Аналитик Apple Минг-Чи Куо спрогнозировал большой спрос на iPhone 14 Max
pixabay.com

Вашингтон, 25 июня. Смартфон iPhone 14 Max может оказаться самым продаваемым на мировом рынке. Такое предположение высказал аналитик компании Apple Минг-Чи Куо.

Специалист отметил, что выпуск гаджета состоится в 2022 году. При этом отличительной особенностью новинки будет являться большой экран и низкая цена — 900 долларов (около 66 тысяч рублей). Об этом сообщает издание Ixbt.

Кроме того, модели будут оснащены дактилоскопическим сенсором Touch ID под дисплеем. Также по информации инсайдеров, разработчики планирует увеличить разрешение камеры до 48 мегапикселей.

Ранее стало известно, что пользователям Apple Music станет доступна музыка в высоком качестве. Компания проведет ежегодную конференцию, в ходе которой пользователям расскажут о новых версиях операционных систем.

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apple новинка iphone 14 max
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