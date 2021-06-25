Саперы проверили самолет Прага — Сплит после сигнала о «минировании»

Загреб, 25 июня. Сообщение о минировании самолета Прага — Сплит оказалось ложным. После 3,5-часовой проверки на борту воздушного судна не было найдено взрывчатки.

Полиция тщательно осмотрела самолет и проверила багаж на рентгене. Во время проверки пассажиры и члены экипажа находились в здании аэропорта. Работа компетентных в данной области служб продолжается, уточнили в МВД Хорватии.

В хорватском Сплите ранее совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Smartwings, летевший из Праги. Решение о приземлении воздушного судна было принято после сообщения об угрозе взрыва.