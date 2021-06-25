Главарь ликвидированного бандформирования намерен сдаться властям ЦАР

Банги, 25 июня. Главарь ныне разбитого вооруженного бандформирования «Центральноафриканское патриотическое движение» (MPC) Махамат Алькатим отказался от дальнейшего участия в операциях против национальной армии ЦАР.

Алькатим также попросил правительство Центральноафриканской Республики сесть с ним за стол переговоров. По всей видимости, радикалы полностью утратили надежду на скорую победу боевиков над подготовленными российскими инструкторами военнослужащими.

Поэтому главари разрозненных бандформирований пытаются как можно быстрее обеспечить себе спасение путем переговоров с властями африканской республики или побега из страны. Однако президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера уже не раз заявлял о том, что он не готов вести диалог с преступниками и головорезами, которые убивали и мучали мирное население республики.

«Центральноафриканцы не желают видеть представителей конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» во время проведения общенационального диалога. Они не могут простить им те преступления, за которые они несут ответственность», — пояснил лидер страны.

Туадера занимается подготовкой проведения общенационального диалога, в ходе которого он намерен выслушать как можно больше предложений и жалоб центральноафриканцев, а также рассказать про дальнейшие планы по развитию государства.