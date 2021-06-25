Десять человек погибли в результате нападения боевиков на юго-западе Нигера

Ниамей, 25 июня. Вооруженные боевики совершили нападение на юго-западе Нигера. В результате атаки бандформирований на две деревни, Данга-Зуани и Коромбара, погибли десять мирных жителей.

Официальные лица из провинции Тиллабери уточнили, что радикалы прибыли в регион на мотоциклах. Также сообщается о том, что боевики сожгли зернохранилища и хижины местных фермеров.

Пострадавший район находится на границе Нигера, Буркина-Фасо и Мали. Незаконные вооруженные формирования часто совершают нападения на жителей близлежащих деревень.

Однако Тиллабери — не единственная провинция, где радикальные исламисты терроризируют местное население. Например, 24 мая последователи группировки «Боко Харам»1 (запрещена в РФ) атаковали контроль-пропускной пункт в регионе Диффа.

Боевики ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) тоже не упускают возможности напасть на представителей силовых структур. Радикалы нанесли массированный удар по позициям правительственной армии Нигера в этом же районе 7 июня.

1 Организация запрещена на территории РФ.