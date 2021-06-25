Мощный ураган поломал деревья и снес ограждения в Смоленске

Смоленск, 25 июня. Непогода обрушилась на Смоленск 25 июня. Сильный ветер с дождем сорвали несколько металлических конструкций и снесли ограждения.

Местные жители делились новостями о последствиях урагана в социальных сетях. Из-за дождя и ветра пострадали деревья и зеленые насаждения в городе. На улице Ленина были сорваны пластмассовые ограждения, а на Кирова ветер унес железные детали с крыши жилого дома.

Непогода ранее обрушилась на Краснодарский край. В двух районах Кубани из-за сильного дождя и града пострадали крыши жилых частных строений.